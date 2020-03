Crotone. Fabbricato abusivo in località Farina: una denuncia

Una costruzione abusiva è stata individuata a Crotone, in località Farina, dal diretto da Antonio Cogliandro che ha contestualmente denunciato all' Autorità Giudiziaria una persona per abusivismo.

Gli agenti, durante un controllo del territorio, hanno individuato lo stabile risultato carente delle dovute licenze ed è scattato il sequestrato .

Inoltre, in diverse strade del centro ed in periferia, il personale della Polizia Locale ha proceduto ad identificare e sanzionare sei soggetti perché occupavano abusivamente suolo pubblico con materiale vario.