Distrugge auto in sosta vicino l’ospedale di Cosenza, arrestato 41enne pakistano

Distrugge e danneggia auto in sosta vicino l'ospedale di Cosenza, per questo i Carabinieri hanno fermato un cittadino extracomunitario 41enne di origini pakistane accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto risale allo scorso venerdì notte, quando i militari, su richiesta di alcuni cittadini che hanno contatto il 112, sono intervenuti con urgenza, nei pressi dell’ospedale di Cosenza, in Via Talarico, dove lo straniero, senza alcun apparente motivo, in stato di forte agitazione psicofisica, stava scagliando grosse pietre sul parabrezza di alcuni veicoli in sosta sulla pubblica via. Cinque le automobili con i parabrezza ed i vetri sfondati.

L'uomo, alla vista dei militari intervenuti, avrebbe minacciato i carabinieri e lanciato verso di loro una pietra che, fortunatamente, non provocava conseguenze. Il 41enne pakistano è stato poi bloccato e messo in sicurezza.

Le indagini si stanno ora concentrando sui danneggiamenti registrati nei giorni precedenti con le stesse modalità (altre 4 autovetture con danni alla carrozzeria ed al parabrezza), nella zona interessata.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Cosenza, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo, il giudice, nel convalidare l’arresto, disponeva per lo stesso la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.