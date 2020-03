Droga in casa, denunciato dipendente Provincia Vibo e il figlio

Nascondevano in casa 33 grammi di marijuana suddivisa in dosi e tre grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Padre e figlio sono stati deferiti in stato di libertà con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio alla Procura della Repubblica di Vibo.

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Filandari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nella loro abitazione ubicata nella frazione di Vena, alle porte di Vibo Valentia. Nel corso dell'attività i militari dell'Arma hanno rinvenuto la droga provvedendo a denunciare A.M., dipendente dell'Amministrazione provinciale di Vibo, 59 anni, incensurato; e P.M., 33 anni, disoccupato.

Tutto il materiale trovato nell'abitazione è stato posto sotto sequestro.