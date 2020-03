Cotronei: scavi senza autorizzazione, denunciato il responsabile

I carabinieri forestali hanno accertato, alcuni giorni fa, uno sbancamento eseguito illegalmente e che aveva sconfinato in un terreno di proprietà comunale in località Liffi del comune di Cotronei.

L’area, estesa poco più di un ettaro, è stata posta sotto sequestro e il responsabile dei lavori, un 62enne del luogo, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazioni della normativa urbanistica-edilizia e invasione di terreno.

La scoperta è stata fatta in seguito ad una segnalazione pervenuta alla sala operativa. I forestali sono intervenuti per verificare la regolarità di un esteso sbancamento. Gli accertamenti eseguiti sul luogo e presso l’Area urbanistica del Comune di Cotronei, competente per la vigilanza dell’attività urbanistica-edilizia nel territorio, hanno evidenziato che i lavori erano senza gli atti che ne legittimassero l’esecuzione.

È stato verificato, inoltre, che era avvenuto un sensibile sconfinamento su un terreno limitrofo di proprietà comunale. Con lo sbancamento è stata estirpata la macchia mediterranea esistente sul posto e degli alberi di ulivo, in violazione alle norme esistenti, mettendo a nudo il terreno. Gli scavi, peraltro, e così come realizzati, espongono il terreno al rischio di dilavamento e ruscellamento. Sono in corso ulteriori accertamenti.