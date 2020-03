Beccata con coca purissima: arrestata 36enne cosentina

I Carabinieri di Cosenza hanno arrestato una 39enne del capoluogo, M.M., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante una attività di osservazione, i militari del Nucleo Investigativo hanno eseguito un blitz all’interno di un prefabbricato in legno che si trovava in una piazza cittadina, dove la donna è stata sorpresa con 166 grammi di cocaina purissima, per un valore di mercato che si ritiene intorno ai 50 mila euro.

Terminate le formalità e su disposizione del Sostituto di turno presso la Procura Bruzia, Margherita Saccà, la 39enne è stata messa ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.