Covid 19, riunione della Prefettura di Crotone

Il Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, ha indetto una riunione nella Sala Consiliare del Comune di Crotone, per l’esame delle disposizioni sul coronavirus, emanate dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per un confronto con i Sindaci della Provincia in ordine alle misure operative da attuarsi su diversi livelli territoriali.

Alla riunione hanno partecipato il Presidente f.f. della Provincia, i Sindaci e i Commissari dei comuni della Provincia, i rappresentanti delle forze di polizia, il Comandante dei Vigili del fuoco, il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale e il rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.

Ad apertura dell’incontro il Prefetto ha chiesto alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di fornire notizie sull’iter da attivare in caso di necessità. Il Direttore Sanitario ha illustrato nel dettaglio le procedure indicate dai protocolli sanitari disposti dalle competenti Autorità.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei Sindaci, in caso di individuazione di evidenze di contagio delle quali non si conosca la provenienza, sulla necessità di convocazione dei COC (Centri Operativi Comunali) ed ha rappresentato l’esigenza che in ambito comunale, in caso di emergenza si assicuri soccorso e assistenza alla popolazione, garantendo la fruizione dei servizi essenziali.

Infine il Prefetto ha richiamato l’attenzione sull’importanza di una corretta ed efficace comunicazione alla cittadinanza sulla problematica, evidenziando, pertanto, la necessità di individuare una figura che possa fornire le necessarie informazioni alla popolazione e che risponda ad ogni esigenza della cittadinanza evidenziando che, al momento, il territorio della Provincia di Crotone è esente da soggetti positivi al COVID-19.