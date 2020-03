Coronavirus: il Ministero conferma anche il quarto caso in Calabria

Sono quattro i casi positivi al coronavirus confermati in Calabria: di questi due si trovano in isolamento domiciliare e altrettanti ricoverati con sintomi. Sono i dati forniti dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, alle 18 di oggi.

In tutta Italia, intanto, sale ancora ed inesorabilmente il numero di persone che hanno contratto il virus: in tutto 4636. Attualmente i positivi sono 3916, di cui: 1060 si trovano in isolamento domiciliare; 2394 sono ricoverati con sintomi e 462 in terapia intensiva. A oggi i deceduti sono 197 e le persone guarite 523. In totale sono stati fatti 99 tamponi.

Quanto ai positivi riscontrati nella nostra regione, e come abbiamo già ampiamente avuto modo di segnalare in questi giorni, si tratta, in ordine temporale, del primo paziente in assoluto, un uomo di Cetrato (QUI); di un 67enne attualmente ricoverato nell’ospedale di Catanzaro (QUI) e di sua moglie, risultata anche lei positiva (QUI) e, infine, di un docente 59enne dell’università di Reggio Calabria (QUI)