Processo Gotha, malore in aula per Sarra. Udienza rinviata

Alberto Sarra

Malore in aula per Alberto Sarra - ex assessore regionale alla Riforme della Giunta guidata da Giuseppe Scopelliti - durante il processo Gotha che si sta svolgendo nell’aula bunker di Reggio Calabria.

L’udienza è durata infatti poco più di un’ora a causa di un malessere che ha colpito l’avvocato mentre rispondeva alle domande del Procuratore aggiunto della Dda, Giuseppe Lombardo, tanto che la presidente del Collegio, Silvia Capone, ha chiesto l’intervento di un medico. Poco dopo l’udienza è stata rimandata al 25 marzo.

Con il rito abbreviato, approdato già nella fase d’appello, 34 persone sono già state condannate e quattro assolte dal gup Pasquale Laganà.

Gli imputati sono accusati a vario titolo dei reati di turbativa d’asta, e di fare parte di “una struttura segreta legata alla massoneria (QUI) che ponendosi al vertice della piramide ‘ndranghetista, interagiva sistematicamente e riservatamente con la politica, le istituzioni, mondo imprenditoriale e mondo bancario, condizionando ogni tipo di elezione nella provincia di Reggio Calabria”.