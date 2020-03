Maida, nell’ambulatorio 6500 dispostiti scaduti. Denuncia e sequestro

Seimila e 500 dispositivi medici sono stati sequestrati dai carabinieri di Girifalco e del Nas di Catanzaro in un ambulatorio veterinario di Maida.

All’interno di quest’ultimo, i militari vi hanno infatti trovato 17 confezioni di specialità medicinali per uso chirurgico che sono risultate scadute. Denunciato in stato di libertà alla Procura di Lamezia, di conseguenza, il titolare dello studio per somministrazione di medicinali guasti.

Contemporaneamente sono stati cautelati gli altri 6500 dispositivi su cui sono in corso al momento ulteriori accertamenti.