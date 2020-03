Ex percettori di mobilità, pubblicata graduatoria definitiva per 60 unità

Il Comune di Crotone ha pubblicato la graduatoria definitiva per la selezione di 60 soggetti disoccupati ex percettori di mobilità in deroga da avviare in percorsi di politiche attive nelle modalità di tirocini di inclusione sociale.

La durata dell’impiego lavorativo sarà di dodici mesi, i soggetti collocati in posizione utile dovranno dunque comunicare l'accettazione del tirocinio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.