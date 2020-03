Furti: da Reggio a Vibo per rubare in un negozio, foglio di via per 35enne romena

Personale della Squadra Volante della Questura e della Sezione Polizia Stradale è intervenuto presso l’esercizio commerciale “Splendidi e Splendenti” di via Protettì a Vibo Valentia su richiesta di una dipendente che, pochi istanti prima, aveva sorpreso una donna intenta a rubare della merce.

La ladruncola, alla vista della Polizia, ha abbandonato la refurtiva tentando di scappare ma è stata fermata dagli agenti e identificata in una cittadina romena di 35 anni residente a Reggio Calabria, con diversi precedenti anche specifici.

La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per tentato furto, mentre personale della Divisione Anticrimine ha provveduto a notificarle un foglio di via obbligatorio a firma del Questore, con il conseguente divieto di fare rientro nel comune di Vibo Valentia per la durata di tre anni.