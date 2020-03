Emergenza Coronavirus, sospesi ricoveri ordinari al Pugliese Ciaccio

Ricoveri ordinari sospesi, escluse urgenze non differibili all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera, Nicola Maurizio Salvatore Pelle, ha confermato la decisione presa dall’azienda per prepararsi “all'eventualità di un incremento di ricoveri e, se dovessero essere necessari, maggiori posti letto”, come scritto dall’Ansa.

Per valutare provvedimenti per tutelare i pazienti e il personale l’Asp si è riunita e nel frattempo ha disposto l’allontanamento del personale che “è stato in contatto con il paziente senza dispositivi di protezione e, per massima sicurezza, gli operatori sono stati allontanati senza alcuna ripercussione sul servizio”.