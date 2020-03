Vendeva pacchetti turistici inesistenti a Cortina. Sotto sequestro sito gestito da crotonese

Vendeva pacchetti turistici in un inesistente albergo di Cortina d'Ampezzo. Per questo motivo gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano hanno chiesto e ottenuto dal Giudice delle indagini preliminari il sequestro preventivo di un sito web gestito da un uomo di Crotone, già ai domiciliari per precedenti specifici.

Secondo gli investigatori avrebbe usato l’immagine di uno chalet in Svizzera e inventato il nome “Hotel Astoria Luxury”, corredato da false recensioni positive, per “adescare” possibili clienti. Gli agenti hanno quindi bloccato i versamenti di acconti con carte di credito che le vittime della truffa avevano già versato.