RINVIATA conversazione con Marcello Fonte. Posti limitati causa coronavirus

Era stata organizzata prevedendo posti limitati all’hotel Torrione di Reggio Calabria la conversazione con Marcello Fonte. Ma, l'evento che si sarebbe dovuto svolgere lunedì 9 marzo alle 20, con il vincitore della palma d’oro a Cannes per la sua interpretazione in “Dogman” di Matteo Garrone é stato rimandato a data da destinarsi. Per l’evento gli organizzatori hanno deciso di adottare le prescrizioni e le cautele del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di prevenzione e contrasto alla diffusone del coronavirus.

(ultimo aggiornamento 14.59)