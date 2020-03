Comune Crotone. Attivo lo sportello civico telematico

Il Comune di Crotone ha attivato lo sportello civico telematico che consente a tutti i cittadini di accedere ai servizi dell’Ente. E alla luce delle prescrizioni per evitare il contagio del coronavirus l’amministrazione invita i cittadini a usare questo strumento che consente di presentare on line di istanze relative a servizi demografici, servizi sociali, servizi scolastici, tributi ed altri servizi dell'Ente

Lo Sportello Civico, accessibile anche attraverso il sito istituzionale (www.comune.crotone.it) servizi on line, è uno sportello telematico polifunzionale che permette ad ogni cittadino di presentare una pratica senza muoversi da casa, con pochi semplici clic, di accedere alla modulistica necessaria, di conoscere in tempo reale lo stato dell’istruttoria dei propri procedimenti e il responsabile comunale a cui sono affidati.

La soluzione on line offre a cittadini, imprese e professionisti una soluzione comoda e di semplice utilizzo per relazionarsi con l’Amministrazione Comunale e, nello stesso tempo, dota i Comuni di un sistema efficiente per il rispetto delle norme sulla trasparenza e per il passaggio ad una nuova Amministrazione digitale.

La pratica presentata online attraverso lo Sportello Civico sostituisce completamente la presentazione in formato cartaceo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).