Non rispetta l’affidamento in prova: brasiliano arrestato nel catanzarese

I Carabinieri di Martirano Lombardo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soveria Mannelli, hanno tratto in arresto un 49enne, già noto alle Forze dell’Ordine, V.H.F., eseguendo a suo carico un provvedimento del Tribunale di Milano, e un contestuale decreto dell’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro per la revoca dell’attuale misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale cui era già sottoposto, con quella della reclusione in carcere.

L’arrestato, di origini brasiliane e regolare sul territorio nazionale, residente nell’hinterland lametino, stava già scontando l’affidamento in prova dopo una condanna per rapina aggravata in concorso, commessa nel 2014 al nord Italia.

Lo stesso, che aveva anche l’obbligo di permanere presso la propria abitazione in orario notturno, ai diversi controlli dei Carabinieri non è stato rintracciato, violando così reiteratamente gli obblighi impostigli.

Da qui, il provvedimento che ha portato alla reclusione dello stesso presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano, ove dovrà restarci per oltre un anno e, al termine, dovrà essere valutata l’eventuale espulsione dal nostro Paese.