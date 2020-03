Sparatoria a Reggio: 22enne ferito alla gamba, un fermo

Un ragazzo di 22 anni, residente ad Archi, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Reggio Calabria, zona Gallico. Il giovane, attinto ad una gamba, è attualmente ricoverato all'ospedale Riuniti della città metropolitana per una ferita giudicata guaribile in 25 giorni.

La Polizia, intervenuto sul luogo della sparatoria, ha fermato un 30enne. L'arresto è in corso di convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini volte a chiarire la matrice del gesto, non è ancora chiaro, infatti, se sia o meno riconducibile a dinamiche interne alla criminalità locale.