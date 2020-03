Videosorvegliava i dipendenti, denunciato titolare bar nel vibonese

Sorvegliava i suoi dipendenti con un sistema di telecamere interno e orientato proprio sulle postazioni di lavoro. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia e del Nas di Catanzaro, hanno denunciato il titolare di un bar ubicato nella piazza principale del paese.

Nel corso dell’ispezione, oltre all’installazione dell0impianto di video sorveglianza interno, sono state certificate altre violazioni e, tra queste, anche l’omessa notifica all’Asp di Vibo dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La conservazione di alimenti avveniva tra l’altro in un deposito in condizioni igienico-sanitarie non idonee. Elevate così sanzioni amministrative pari ad oltre 7mila euro per quanto accertato in materia sanitaria e di lavoro.

Nella stessa giornata i militari della Stazione di Maierato, sempre in collaborazione con i colleghi del Nil di Vibo e del Nas di Catanzaro, hanno deferito anche il titolare di un market del centro abitato di Filogaso. In questa circostanza, al termine di una ispezione, è stata scoperta la presenza di due dipendenti senza certificazione sanitaria autorizzativa oltre ad una serie di violazioni in materia amministrativa e che hanno portato ad una sanzione di 9mila euro.

L’impiego di un lavoratore clandestino e l’omessa visita medica pre-assuntiva nei riguardi dei dipendenti è costata ad un imprenditore agricolo di Tropea, invece, una maxi multa da oltre 57mila euro e la sospensione dell’attività. Ad accertare le violazioni sono stati i Carabinieri della Stazione locale insieme al personale specializzato del Nil del capoluogo. L0imprenditore è stato anche deferito all’autorità giudiziaria.