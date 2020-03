Articoli insicuri, maxi sequestro di prodotti in due negozi di Crotone ed Isola

Oltre 150 mila prodotti ritenuti “insicuri”, messi in vendita sugli scaffali di due negozi di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza del capoluogo pitagorico che hanno accertato come gli stessi – in particolare articoli cosmetici e di costruzioni in plastica per bambini – non avessero la prevista indicazione sulla provenienza e sui materiali utilizzati per la loro produzione.

L’intervento è stato eseguito dal Comparto antiterrorismo pronto impiego delle fiamme gialle, al termine di una attività preliminare di controllo economico del territorio ed effettuato tramite le banche dati in uso al corpo e col riscontro dei dati ottenuti con dei sopralluoghi.

Le gravi violazioni al Codice del Consumo accertate dai baschi verdi hanno portato, quindi, sia al sequestro amministrativo della merce ma anche all’irrogazione di sanzioni per circa 50 mila euro a carico dei titolari dei negozi.