Pallamano Crotone U15 sfodera tutta la sua padronanza in attacco ed ha la meglio

Altro concentramento ed altre vittorie per la formazione Under 15 della Pallamano Crotone che ha la meglio sulla Pallamano Lamezia. Le squadre si sono affrontate due volte sul parquet del Palakro ed in entrambe le occasioni la squadra allenata da Massimo Cusato ha conquistato la piena posta in palio.

Netto il divario tecnico fra le due squadre e lo si è visto tutto in campo. Più avanti la formazione crotonese meglio messa in campo e meglio strutturata fisicamente. I lametini però non si sono dati per vinti e con voglia ed impegno hanno cercato di colmare questo gap senza però riuscirci. In entrambe le partite i padroni di casa si sono portati subito avanti e poi hanno controllato con sicurezza e personalità gli incontri senza mai metterli in discussione.

A risultato acquisito poi i due tecnici hanno approfittato per dare spazio ai ragazzi che hanno bisogno di giocare per acquisire maggiore esperienza, prendere confidenza con il campo e sentire, perché no, le braccia degli avversari. Alcuni elementi della squadra Under 15 della Pallamano Crotone si allenano in pianta stabile con la prima squadra ed infatti in campo si è notata la differenza, non solo per un maggiore bagaglio tecnico e tattico, ma anche per la malizia.

Due vittorie preventivate, ma le vittorie vanno sempre conquistate, non sono mai scontate, che danno morale anche perché ottenute con spirito di sacrificio e che proiettano la squadra pitagorica in vetta alla classifica. Un primato da godersi in un periodo in cui i campionati saranno fermi per l’allarme coronavirus.