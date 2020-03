Trasporti, Comune dispone la rimodulazione delle tariffe a causa del Coronavirus

In vista del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 sul Covid- 19, che dispone la chiusura delle scuole cittadine fino al 15 marzo, l’ufficio addetto alla pubblica istruzione del Comune di Crotone informa l’utenza, che sarà prevista anche la rimodulazione delle tariffe del mese di marzo per il trasporto scolastico, verranno conteggiate le giornate in cui non si usufruirà del servizio. Gli uffici resteranno a disposizione dei cittadini per ogni eventuale informazione al numero di telefono 0962-921.221.