Aggredisce la convivente e l’accoltella alla fronte: arrestato 65enne reggino

È finito in arresto dopo una brutale aggressione nei confronti della convivente un 65enne originario di Reggio Calabria ma residente nella periferia sud di Messina.

I fatti risalgono allo scorso sabato quando ai carabinieri del posto è arrivata la segnalazione di una lite in famiglia. Immediatamente giunti sul posto, i militari hanno appurato che poco prima il 65enne, al culmine di una violenta lite scaturita per motivi economici, avrebbe dapprima minacciato e successivamente colpito la donna con un coltello, provocandole un taglio alla fronte.

I carabinieri hanno poi recuperato l’arma dentro un cassetto della cucina. Il coltello, da cucina e con una lama da 25 centimetri, era ancora sporco di sangue ed è stato sequestrato. Da quanto accertato dagli inquirenti, la donna sarebbe stata costretta a subire mesi di maltrattamenti e minacce.

Per il 65enne è scattato così l’arresto in flagranza per maltrattamenti verso familiari e conviventi e lesioni personali aggravate. Dopo la convalida dell’arresto è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.