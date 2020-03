Corona Virus. Sospesi eventi artistici in Calabria fino alla metà del mese

A seguito del decreto del Consiglio dei Ministri DPCM del 04.03.2020 relativo alle Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, la direzione artistica della rassegna teatrale Vacantiandu comunica la sospensione di tutti gli eventi teatrali programmati fino al 31 marzo 2020. Gli spettacoli andranno comunque in scena al termine dell’emergenza con tempestiva comunicazione delle nuove date.

Anche la Fondazione Giuliani ha sospeso gli eventi artistici in programma al Teatro Rendano di Cosenza fino alla data indicata dal decreto ministeriale, comunicando ai fruitori che in via del tutto precauzionale, sono sospesi tutti gli eventi in programma fino al 15 marzo. Restano comunque aperti la Villa e il Museo Consentia Itinera, regolarmente visitabili.