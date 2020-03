Coronavirus: Cittadinanzattiva e Tdm a confronto con i vertici dell’Asp

I Responsabili di Cittadinanzattiva e del Tribunale per i Diritti del Malato di Crotone hanno incontrato i vertici dell'Azienda Ospedaliera di Crotone Gilberto Gentili, Massimo D'Angeli e Francesco Masciari.

L’incontro – secondo quanto riportano in una nota Cittadinanzattiva e Tdm – è stato propedeutico ad un rapporto di collaborazione aperto a tutela di tutto il comparto sanitario, in particolare dei pazienti nel loro percorso con le strutture sanitarie nel rispetto dei diritti e dei doveri.

I Responsabili di Cittadinanzattiva e del Tribunale per i Diritti del Malato fanno sapere di essersi messi disposizione del DG per una informazione corretta verso i cittadini in merito ai comportamenti da assumere in questo periodo di allarme sociale legato alla diffusione del COVID 19.

La collaborazione parte proprio dal Presidio Ospedaliero di Crotone, dove Cittadinanzattiva e Tdm saranno come sempre presenti con materiale informativo e consigli nel rispetto delle linee guida dettati dal Governo e approvati dai Dirigenti dell'ASP.