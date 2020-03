Ubriaco ruba alcolici, in casa ritrovata la refurtiva

È accusato di furto aggravato di alcolici e di porto in luogo pubblico, e senza un giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere, un 22enne denunciato ieri dagli agenti delle Volanti di Reggio Calabria.

Il giovane è stato fermato in un’area ludica in stato di ebbrezza alcolica e in possesso di una chiave inglese. Dato che nella mattinata precedente era avvenuto un furto in un noto negozio della zona, dove erano stati rubati alcolici, una piastra di cottura professionale ed alcuni attrezzi, e che per infrangere l’ingresso del locale era stato usato un oggetto contundente compatibile proprio con quello trovato al 22enne, gli uomini della Polizia hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione.

L’intuito degli agenti ha così permesso di ritrovare e recuperare tutta la refurtiva tra cui diverse bottiglie di liquore trafugati il giorno prima e così restituiti al legittimo proprietario.

L’attività si inserisce nei servizi predisposti dalla Questura reggina nell’ambito del protocollo operativo per il controllo del territorio denominato Athena e che si aggiungono a quelli ordinari con lo scopo, anche, di alzare il livello generale di sicurezza.