Scuole chiuse in tutta Italia, lo stop da domani per l’emergenza sanitaria

Scuole chiuse in tutta Italia: la notizia è ufficiale, lo ha annunciato in una conferenza stampa congiunta col premier Conte la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Lo stop, in via prudenziale, inizierà domani e durerà fino al 15 marzo. La motivazione è l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 (nuovo Coronavirus) e la situazione epidemiologica attuale che sta vivendo l'Italia.

“Una decisione difficile”, ha detto la Azzolina che nel pomeriggio aveva preso tempo, frenando dopo le indiscrezioni uscite dalle agenzie. Decisivo il parere del comitato tecnico scientifico.

"Il Sistema sanitario nazionale - ha spiegato invece Conte - per quanto efficiente, rischia il sovraccarico": ed è questo il motivo che ha indotto il governo a optare per la sospensione delle lezioni.