AMA Calabria, rinviato lo spettacolo “Persone normali e strafottenti” con Marisa Laurito

In seguito alle misure che il Governo sta per adottare in termini di sicurezza relative all’attuale criticità causata dal Coronavirus, già anticipate dalle Agenzie, AMA Calabria comunica che lo spettacolo Persone normali e strafottenti con Marisa Laurito, previsto per domani 5 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro (LEGGI QUI), è rinviato a data da destinarsi.

AMA Calabria informa che l’appuntamento con Marisa Laurito è solamente rinviato e che sta impegnandosi a individuare con la produzione una nuova data disponibile.