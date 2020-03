Provincia, pubblicato il bando per il consolidamento della Sp 63 a Cutro

E’ stato pubblicato dalla Provincia di Crotone il bando di gara per i lavori di consolidamento sulla SP 63 al km10+100 nel territorio del Comune di Cutro.

Lo comunica il consigliere Rino Le Rose informando la cittadinanza che si tratta di “un progetto per un importo di 181mila euro e che consisterà nel mettere in sicurezza uno dei principali punti critici interessati da fenomeni franosi dell’arteria provinciale.

Il progetto prevede l'esecuzione di opere di consolidamento in un punto con pali in cemento armato, la sistemazione dell’arteria mediante risagomatura in conglomerato bituminoso e la realizzazione o ripristino di cunette per la regimentazione ed il flusso delle acque meteoriche”L’intervento in oggetto, consentirà di una maggiore percorribilità in condizioni di maggiore sicurezza all’utenza. “Finalmente dopo aver seguito l’iter burocratico si passa alla fase finale, con l'avvio dei lavori previsto prima dell’inizio della stagione estiva.

Un obiettivo importante raggiunto grazie alla sinergia istituzionale e grazie alla collaborazione del settore ufficio lavori pubblici che nonostante le molteplici difficoltà finanziare dell’ente stanno continuando a dare risposte concrete alle esigenze dell’intero territorio provinciale”.

“Come amministrazione provinciale – dichiara infine Le Rose - siamo soddisfatti per l’operato messo in campo, consapevoli che il settore viario rappresenta una delle maggiori difficoltà che affligge la nostra provincia ed è per questo che crediamo sia arrivato il momento, non più procrastinabile, che il governo centrale metta seriamente mano alle province, ridando la loro dignità, ma soprattutto risorse da poter investire per la sicurezza dei cittadini”.