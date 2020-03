Coronavirus: professionista di Mirto Crosia omaggia le mascherine P02

In un momento così delicato, quale la diffusione del coronavirus, in Italia, in alcune circostanze, stiamo assistendo a vere e proprie speculazione della situazione. I mezzi di comunicazione ci stanno evidenziando come non manchino contesti in cui i prezzi di alcuni prodotti siano di gran lunga superiori al normale. È il caso delle mascherine di protezione. Su tale questione un input positivo giunge da Mirto Crosia. Nella cittadina ionica Natascia Callegaro, stilista e parrucchiera del luogo, nota alle cronache per aver acconciato in varie occasioni numerose vip, ha ritenuto opportuno acquistare un buon quantitativo di mascherine P02, che sta consegnando in omaggio alle clienti che si recano nel proprio negozio. L’auspicio della titolare è di non doverle mai usare ma, qualora dovessero necessitare, lei le sta offrendo gratuitamente. A diverse persone ne ha consegnato anche più di una. Capita sovente, infatti, che qualche cliente ne chieda anche altre per i propri familiari.

“ La gente va aiutata e non sfruttata”. Ha commentato la signora Callegaro, che spiega di averle acquistate in Germania e, ora, man mano, le sta distribuendo. “La solidarietà – ha sottolineato - è un aspetto importante nella nostra vita. Non è corretto sfruttare le persone, soprattutto in alcune circostanze come quelle attuali”. Spesso, ha proseguito, “nel momento di difficoltà inizia lo sciacallaggio, invece, proprio in queste situazioni dovrebbe uscire fuori il buon cuore delle persone”. La Callegaro, che nella quotidianità si occupa del benessere del corpo, ha messo in risalto che è insito in lei, il bisogno di assumere un atteggiamento consono in tal senso. Alcune persone che hanno ricevuto le mascherine si sono commosse e hanno espresso parole di ringraziamento e di amicizia leale nei confronti della parrucchiera di Mirto Crosia.

“Non ho bisogno di sotterfugi per farmi pubblicità – ha detto la signora Natascia – ma, al contrario, sono comportamenti che rispecchiamo il mio modo di essere.

In realtà in Natascia Callegaro è innato un atteggiamento strutturato sulle relazioni umane e sui rapporti interpersonali. È questa, infatti, la linea che ha dato alla sua struttura, che guida giornalmente, con il supporto delle proprie collaboratrici e in particolare della giovane figlia, la make-up artist Federica Prantera.

L’esperienza professionale della signora Callegaro è ampia. Non è nuova ai grandi eventi. Tante le azioni lavorative svolte in ambito nazionale. Fra queste si evidenziano le attività svolte la scorsa estate al Festival del cinema di Venezia, durante il quale ha acconciato numerose e famose star femminili. Lo scorso mese di settembre, invece, ha partecipato alla Fashion week milanese Palazzo Visconti, unica parrucchiera come rappresentante “Nashi salon” Milano Porta Genova, dove ha acconciato ben 50 modelle, mentre lo scorso mese di dicembre è stata chiamata in Rai per pettinare le “Signorine buonasera” per il programma di Marco Liorni ‘Italia Si’. Anche nel 2020 ha proseguito con tappe similmente importanti, fra cui quella sanremese. Infatti, in occasione del Festival della Canzone italiana è stata chiamata nella città ligure per pettinare artisti e personaggi della Rai come Rita Pavone, Elettra Lamborghini, Giordana e Renee Sylvie Lubamba.