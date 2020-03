Lamezia. Fabbricato in costruzione in zona a vincolo: scatta il sequestro

Un manufatto edilizio è stato sequestrato e una persona è stata denunciata dai Carabinieri forestale di Lamezia Terme e della stazione Carabinieri di Sambiase a conclusione di una mirata attività svolta in Contrada S. Maria della città della Piana.

Il militari hanno rivolto la loro attenzione ad un manufatto in corso di costruzione scoprendo che era abusivo in quanto privo dei necessari titoli abilitativi, oltre a sorgere una zona sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ubicato a una distanza inferiore ai 150 metri dal Torrente Cantagalli (ex Fiumicello di Sambiase), iscritto anche nell'elenco delle acque pubbliche.

La struttura era costituita da due piani fuori terra, in cemento armato, muratura ordinaria, copertura in lamiere coibentate su orditura in putrelle di legno, su una superficie complessiva di circa 120 metri quadri e una volumetria di quasi 800 metri cubi, e risultatata priva anche di conformità alla normativa antisismica.

I militari, eseguiti gli accertamenti e i rilievi di rito, hanno deferito il proprietario per violazione delle norme urbanistico edilizio e paesaggistico-ambientali e provveduto al sequestro del manufatto.