Spaccio a Corigliano: arrestata giovane coppia, sequestrata marijuana e contanti

Circa 100 grammi di marijuana sequestrati e una giovane coppia di spacciatori arrestata. È questo il risultato di un’operazione svolta dagli agenti del Commissariato locale nell’area urbana di Corigliano ed in particolare in quei luoghi abitualmente frequentati da giovani assuntori di stupefacenti.

L’attività ha mosso i suoi primi passi con un servizio di appostamento da parte dei due poliziotti che, dopo un attività info-investigativa, sono riusciti ad individuare un 25enne, D.R.

Il giovane, beccato in evidente attesa dell’ennesimo cliente-assuntore, è stato perquisito e trovato in possesso di 20 grammi di marijuana che teneva nella tasca del giubbotto.

Il controllo è poi proseguito anche all’abitazione nella disponibilità dell’arrestato e della sua convivente, una cittadina rumena 19enne, A.E.I. Proprio in casa gli agenti hanno avuto conferma dell’attività illecita svolta dalla coppia poiché, nascosti all’interno di un armadio della camera da letto c’erano altri 70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e banconote di piccolo taglio per un ammontare di 500 euro.

Sulla scorta degli elementi raccolti dai poliziotti, i due giovani sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, messi a disposizione dell’A.G.