Istruzione. Sopralluogo del consigliere Praticò al Petrucci-Maresca-Ferraris

Continuano i sopralluoghi che il consigliere provinciale del gruppo Destra Civica, Ezio Praticò, con delega alla pubblica istruzione, sta effettuando presso gli istituti di istruzione superiore della provincia di Catanzaro. Oggi è stata la volta dell’Istituto tecnico Petrucci-Maresca-Ferraris.

Durante il sopralluogo, il consigliere ha constatato personalmente lo stato dei lavori per la messa in sicurezza della scuola finanziata dalla Provincia.

Praticò ha avuto modo di confrontarsi con il dirigente scolastico, manifestando il suo personale apprezzamento per i tanti progetti messi in campo.

A tale proposito il dirigente ha sottolineato come con uno di questi, “La vita non è in gioco”, l’istituto ha partecipato al concorso nazionale “Cittadinanza e Costituzione” superando la fase provinciale e regionale, in attesa di affrontare quella nazionale.

“Esprimo profonda soddisfazione per il successo di questi ragazzi al concorso. E’ molto importante investire per il futuro dei ragazzi e noi siamo sempre pronti ad incoraggiare, sostenere e implementare le iniziative che puntano al miglioramento dell’offerta formativa. La Provincia presterà sempre la massima attenzione al mondo scuola, facendo scrupolosamente la sua parte”. Ha affermato Praticò