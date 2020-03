Si intrufola in casa della ex e la colpisce con violenza: arrestato 26enne a Isola

Continua la conta delle donne vittime violenza da parte del sesso maschile. L’ennesimo caso di un uomo diventato violento dopo la fine di una relazione si è registrato a Isola di Capo Rizzuto, dove - grazie al tempestivo intervento dei carabinieri - è stato evitato il peggio.

In manette è finito 26enne rumeno senza fissa dimora che avrebbe “pianificato” di far pagare alla ex la chiusura di una relazione sentimentale. Non rassegnatosi, il giovane si sarebbe infatti introdotto di forza all’interno dell’abitazione della donna per poi colpirla ripetutamente al volto, procurandole lesioni guaribili in 7 giorni e mandando in frantumi vari oggetti.

All’arrivo dei militari il giovane si sarebbe scagliato anche contro gli stessi con spintoni e pugni, prima di essere immobilizzato. Una volta arrestato – con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata e resistenza a pubblico ufficiale – il 26enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma cittadina, in attesa di essere tradotto presso la casa circondariale di Crotone. Il giovane è stato contestualmente deferito per violazione di domicilio.