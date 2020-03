Carabinieri: controlli a largo raggio nella città pitagorica

Un capillare servizio di controllo del territorio è stato svolto dai carabinieri della Compagnia di Crotone nella città pitagorica. Durante tale attività sono state identificate 66 persone, controllati 55 automezzi, elevati 14 verbali al Codice della Strada, 4 perquisizioni veicolari e 6 perquisizioni personali.

Inoltre, nel corso del medesimo servizio, è deferito in stato di libertà un minorenne trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre un 31enne e un 18enne, entrambi di Corigliano Calabro, sono stati segnalati all’autorità prefettizia poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.