Arbitro colpito da calciatore dilettante: Questore applica d.a.s.p.o. di 3 anni

Un provvedimento “D.A.S.P.O.” è stato emesso dal Questore di Vibo Valentia, nei confronti di un calciatore, di 24 anni, della squadra di calcio dell’Allarese militante nel campionato dilettanti di 3^ categoria calabrese.

In particolare, il giovane, contestando platealmente una decisone dell’arbitro durante il primo tempo della gara e, precisamente al 30mo minuto, si sarebbe avvicinato al direttore di gara e lo avrebbe colpito con un violento calcio tanto da costringerlo ad interrompere definitivamente la partita a causa dell’accentuarsi del dolore. L’atleta è stato poi bloccato dall’intervento delle forze dell’ordine sopraggiunte poco dopo, non senza aver causato pericolose tensioni in campo tra i giocatori delle due formazioni.

La gravità del fatto ha portato il Questore ad adottare nei confronti del giovane calciatore il provvedimento del “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” per una durata di tre anni, quale misura di prevenzione finalizzata a scongiurare ulteriori episodi di violenza da parte dello sportivo.

Anche i competenti organismi sportivi hanno inflitto al giocatore una squalifica di tre anni dai campi di gioco per il pesante atto di violenza commesso ai danni del’arbitro.