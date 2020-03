Trebisacce: scende in campo la nuova giunta comunale

Al via la nuova giunta del Comune di Trebisacce, che sarà composta dagli Assessori Filippo Castrovillari , investito anche dell’incarico di vicesindaco, Giuseppe Campanella, Roberta Romanelli e Maria Francesca Aloise.

“Ringrazio innanzitutto tutti i consiglieri e gli assessori che hanno facilitato il mio compito nelle scelte e nelle attribuzioni degli incarichi. Un particolare ringraziamento lo rivolgo ai tre assessori nominati che hanno prioritariamente rinunciato alla delega di vicesindaco, favorendo di fatto la nomina dell'Assessore Filippo Castrovillari.” Ha dichiarato il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, che ha aggiunto: “Voglio altresì rivolgere un ringraziamento alla Dott.ssa Giulia Accattato, con la quale abbiamo lavorato sempre di comune accordo senza mai un dissenso, per l’impegno profuso in maniera encomiabile nell’esercizio del proprio ruolo di Assessore ai servizi sociali, caratterizzando la propria attività politica, alla quale ho comunicato personalmente la mia immutata stima e rispetto personale. Alla stessa – prosegue Mundo - ho ribadito che noi ci siamo da sempre caratterizzati politicamente, tanto è vero che io sono stato espressione di un partito politico, che ha contribuito alla grande affermazione elettorale, cosi come è nota la nostra tradizione e connotazione politica. Noi di civico avevamo solo il simbolo. Nella formazione della Giunta Comunale si è cercato di coniugare, anche e soprattutto i rapporti umani con una visione politica unitaria, bandendo presunti ed ingiustificati personalismi, nonché comportamenti subdoli e meschini. Noi non abbiamo nemici. Un ringraziamento va rivolto al circolo locale del Partito Democratico e al suo segretario Giampiero Regino per aver condiviso e sostenuto le nostre scelte. Spero che ciò possa contribuire a costruire e rafforzare un dialogo e un confronto con tutte le forze politiche, con gli enti del terzo settore e con i cittadini. Partiamo da queste nomine per rilanciare con più forza l’azione di governo nell’interesse generale della Città di Trebisacce, -conclude - nel desiderio di sviluppare un dialogo costruttivo anche con tutti i consiglieri comunali, sia con quelli di opposizione, sia con quelli con cui abbiamo avviato un percorso politico e che vorranno contribuire alla crescita di Trebisacce ”.

LE DELEGHE DELLA NUOVA GIUNTA

Filippo Castrovillari: Vicesindaco, Assessore a Lavori Pubblici, Progetti Strategici per la città, Risorse Idriche, Manutenzione, Viabilità, Cimitero e Servizi Annessi.

Giuseppe Campanella: Assessore con Delega a Sanità, Politiche Sociali, Servizi per l’Infanzia, Immigrazione, Trasporti, Fondi Europei, Politiche per il Lavoro

Roberta Romanelli: Assessore Affari generali e legali, organizzazione e funzionamento tecnologico, Controllo di Gestione, Istruzione e Gestione ordinaria degli edifici scolastici, Personale, Bilancio, Programmazione, Tributi e gestione del Patrimonio, Polizia municipale e sicurezza.

Maria Francesca Aloise: Assessore alla Cultura, Turismo, Spettacolo, Tradizioni popolari, Rapporti Istituzionali, Terzo Settore, Associazioni, Pari Opportunità, Comunicazione, Rapporti con il clero e le parrocchie, Partecipazione e Cittadinanza attiva.

Rimangono invariate le altre deleghe.