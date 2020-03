Dalla lite verbale alla pistola: 33enne di Ionadi condannato per aver ferito il cognato

Tre anni e otto mesi di reclusione sono stati condannati dal gup del Tribunale di Vibo Marina Russo a Pasquale Massaria, ristoratore 33enne di Ionadi, per aver ferito a colpi d’arma da fuoco il cognato, Alessandro Musumeci, anche lui 33enne, di Vibo Marina.

La vicenda risale alla scorsa estate. Era il pomeriggio del 2 luglio quando da una lite scoppiata tra i due uomini presso l’abitazione di Musumeci, nella zona industriale di Ionadi, è stata sfiorata la tragedia quando è saltata fuori una pistola.(QUI)



Le indagini svolte nell’immediatezza hanno permesso alla Squadra Mobile di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti sono arrivati a Massaria che era nascosto presso la mansarda di proprietà di uno zio, raggiunta da Massaria grazie alla collaborazione di due cugini, poi denunciati insieme allo zio per favoreggiamento.(QUI)



Per Massaria era stata inizialmente ipotizzata l’accusa di tentato omicidio ma il giudice non è stato dello stesso avviso della Procura ha derubricato il reato in lesioni volontarie. Così il 33enne ha evitato una pena più pesante. Il pubblico ministero Filomena Aliberti aveva infatti chiesto nei suoi confronti la condanna a sei anni di reclusione.

L’uomo, in sede di convalida dell’arresto, aveva ammesso le proprie responsabilità in ordine al ferimento al fianco destro del congiunto a colpi di pistola, evidenziando come il movente sia riferibile ad una serie di contrasti con la vittima che si trascinavano da qualche tempo. Avrebbe anche indicato il luogo in cui si è disfatto dell’arma che però non è stata mai ritrovata.