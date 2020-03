Rende, spin-off Unical produce e spedisce 40 kg di igienizzante a Codogno

La catena di solidarietà per aiutare gli abitanti minacciati dal Coronavirus, si è subito messa in moto dopo l’appello lanciato sui social dalla Protezione Civile; è così che ha coinvolto anche una spin-off dell’Unical la Macrofarm srl, insieme ad altre ditte locali per produrre e spedire 40 chili di igienizzante mani a Codogno, uno dei centri più colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Lo spin-off ha prodotto nei propri laboratori l’igienizzante ormai introvabile, con il contributo della Silva Extracts srl, che ha fornito la materia prima necessaria per ottenere il gel, e la filiale di Rende del Corriere Bartolini, che si è messa a disposizione per effettuare in modo gratuito la spedizione.