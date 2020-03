Crotone. Investe 62enne mentre attraversa la strada, avviate indagini

Un 62enne è stato investito mentre stava attraversando la strada - in via Peppino Impastato a Crotone - da una Toyota Corolla con alla guida un 35enne e che stava percorrendo la strada verso via Saffo, all’altezza di un supermercato.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e per smaltire il traffico, e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 62enne al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.