Sviene alla guida dell’auto. Giovane di 22 anni salvato dagli agenti della Municipale

È svenuto mentre era alla guida della propria auto un giovane di 22 anni. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni automobilisti rimasti bloccati all’ingresso della galleria delle Ferrovie Calabro-Lucane che collega la periferia con il centro di Vibo Valentia.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale che hanno soccorso il ragazzo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Una volta ripresosi il 22enne è stato trasferito per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale Jazzolino dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.