Furti in negozi e case. Ladro seriale condannato e portato in carcere

È accusato del furto di monili, soldi in contanti e cellulari, trafugati sia in negozi di Catanzaro che in diverse abitazioni. Ieri pomeriggio il presunto ladro seriale, un 36enne del capoluogo, è stato arrestato dai carabinieri di Gagliano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura cittadina.

L’arresto arriva a seguito di lunghe indagini eseguite dai militari e che hanno permesso di ritenere l’uomo il responsabile di ben nove “colpi” messi a segno fra il febbraio 2015 ed il marzo 2016. Si trattava di furti di ogni genere, avvenuti in case o attività commerciali.

Per questo alla fine dell’anno scorso si era tenuto il processo di fronte al tribunale di Catanzaro che lo aveva condannato a due anni e otto mesi di reclusione. Ieri, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, i Carabinieri hanno eseguito a suo carico, così, un ordine di esecuzione pena conducendolo nel carcere di Siano.