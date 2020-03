Modà, rinviato il tour “Testa o croce”. Data reggina si recupera a ottobre

Il gruppo Modà ha deciso di rinviare il tour di “Testa o croce”, la cui partenza era prevista il 6 marzo da Catania. Decisione presa a seguito dell’emergenza Coronavirus e delle posizioni governative. Rimane invariata la data speciale all’Arena di Verona il 2 maggio.

Queste le nuove date del tour: 2 ottobre al PalaCatania di Catania: recupero concerto del 6 marzo; 3 ottobre al PalaCatania di Catania: recupero concerto del 7 marzo; 6 ottobre al Palasport di Reggio Calabria: recupero concerto del 17 marzo; 9 ottobre al PalaFlorio di Bari: recupero concerto del 13 marzo; 10 ottobre al PalaFlorio di Bari: recupero concerto del 14 marzo; 13 ottobre al PalaSele di Eboli: recupero concerto del 10 marzo; 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma: recupero concerto del 20 marzo; 18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI): recupero concerto del 28 marzo; 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI): recupero concerto del 29 marzo.

In seguito allo spostamento del tour dei MODÀ si conferma che i biglietti rimarranno validi per le nuove date. È possibile chiedere il rimborso per il solo concerto previsto il 24 marzo all’RDS Stadium di Genova, che è stato rinviato a data da destinarsi.