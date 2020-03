Siccità nel Crotonese, irrigazione per sei giorni. Nasce comitato spontaneo in mobilitazione

Irrigazione per sei giorni nel Crotonese. È emerso ieri nel corso di un incontro nell’aula consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto, tra gli agricoltori della zona in merito al problema dell’irrigazione delle coltivazioni di finocchi.

Ieri pomeriggio nel corso dell’incontro è quindi stato deciso di avviare l’irrigazione dei campi, almeno per sei giorni, soluzione che per il presidente del consorzio di bonifica, Roberto Torchia, non risolve il problema in modo definitivo. “Rimane evidente l’esigenza di programmare e progettare un nuovo modo di intendere la gestione della risorsa (l’acqua) più importante, e non solo per l’agricoltura che rimane l’unico comparto ancora produttivo per questa regione ed il territorio crotonese”.

Ieri pomeriggio gli agricoltori hanno deciso di costituirsi in Comitato Spontaneo in Permanente Agitazione che sarà a supporto del tavolo tecnico che già domani è convocato al Dipartimento Lavori Pubblici.

“Voglio augurarmi che possa essere l’inizio di un approccio differente per affrontare questa questione centrale della gestione dell’acqua che anche gli agricoltori sanno quanto vada affrontata in maniera programmatica e strutturale a partire dall’utilizzo più razionale e moderno così come auspicato dal Dipartimento stesso”.

“Certo è – ha aggiunto il Presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese - che qualsiasi innovazione di sistema ha necessità di certezze proprio dal punto di vista programmatico; e cosa si può programmare in agricoltura senza l’acqua?”.