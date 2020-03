Anni di aggressioni, insulti e minacce: allontanato ex compagno geloso e violento

Aggredita e umiliata dall’ex compagno con il vizio dell’alcool. L’incubo per la donna è finito quanto i carabinieri di Cosenza hanno eseguito un’ordinanza - che prevede il divieto di dimora nel comune bruzio oltre a quello di avvicinamento - emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 34enne, residente nel capoluogo silano.

Le indagini sono partite dopo la denuncia della stessa donna che si è presentata negli uffici della stazione dell’Arma con il volto tumefatto e il labbro sanguinante. La vittima ha quindi raccontato di numerosi casi di aggressione da parte dell’ex compagno, che si sarebbe dimostrato sempre prepotente e violento.

L’uomo, da quanto appurato dedito al vizio dell’alcol, si ubriacava e aggrediva fisicamente la donna, tanto da costringerla a subire quotidianamente delle umiliazioni e delle vessazioni. Ma non solo, perché, geloso. La insultava e minacciava di morte.

Stremata, la vittima, nello scorso mese di novembre, ha deciso di lasciare il convivente, trovando successivamente ospitalità e rifugio in una struttura di accoglienza di Cosenza.

A seguito della denuncia, sono partite le indagini ed è stata quindi emessa la misura cautelare, applicata per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori in quanto il 34enne, con condotte abituali, è accusato, appunto, di aver maltrattato e vessato la ex insultandola e minacciandola, percuotendola quotidianamente, dandole anche pugni in bocca e minacciandola di morte.