Coronavirus, a Cariati scuole chiuse per sanificazione venerdì e sabato

Scuole chiuse a Cariati per il coronavirus. Il Comune ha infatti deciso di avviare la sanificazione delle scuole del territorio che rimarranno chiuse venerdì 6 e sabato 7 febbraio.

È quanto fa sapere il vicesindaco, Ines Scalioti, sottolineando che anche se non di competenza comunale si è deciso di interessare delle operazioni di disinfezione anche gli istituti d’istruzione superiore cittadini.

Si interverrà anche con la sanificazione degli scuolabus. “Così come tutte le altre adottate dall’Amministrazione Comunale – precisa la Scalioti – anche questa iniziativa, pur non essendoci alcun pericolo attuale, rientra nei provvedimenti di cautela per contenere eventuali rischi di contagio da coronavirus”.