A scuola di sport. Negli istituti reggini il progetto di Asi Calabria

Parte da Reggio Calabria, anzi dalle sue scuole, il progetto dell’Asi Calabria promosso con la collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale e il garante dell’infanzia. L’iniziativa, organizzata anche grazie al contributo del Cip e il patrocinio del Coni e della scuola regionale dello sport, nasce dalla volontà di coinvolgere i giovani in una stimolante esperienza e creare le condizioni necessarie per innalzare la motivazione all’apprendimento alla pratica sportiva.

Alla base del progetto c’è l’idea dello sport come valore fortemente educativo e formativo. Perché lo sport non solo contribuisce alla formazione della personalità ma fornisce modelli comportamentali fondamentali per plasmare la società civile secondo valori morali quali il “fair play”, la consapevolezza di sé stessi, lo spirito di squadra, il tutto in chiave pedagogica.

Una sana pratica sportiva può, infatti, rappresentare una preziosa occasione per lo sviluppo delle competenze educative e può, altresì, contribuire ad aumentare le conoscenze, a sviluppare competenze fisiche e mentali, ad incrementare la volontà e a incentivare l’impegno supportato da spirito di appartenenza e di collaborazione.

“E’ lampante l’importanza che la disciplina sportiva può avere all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado – ha affermato Giuseppe Melissi, Presidente di Asi Calabria - partiamo da alcuni istituti in via sperimentale ma l’obiettivo, come da fini statutari dell’Asi, è quello di promuovere con ogni mezzo la pratica sportiva, principalmente tra i giovani, ma non solo tra gli stessi. Pratica sportiva che, ai benefici fisici legati all’attività e ad un corretto stile alimentare, offre un modello di vita fondato su valori fondamentali quali l’inclusione sociale, rispetto reciproco, lealtà, aggregazione, collaborazione.

“Per questo sono molto felice di aver trovato in Maurizio Piscitelli, Dirigente dell’USP e in Antonio Marziale Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione, dei preziosi alleati per la diffusione tra i giovani della pratica sportiva attraverso questo protocollo che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi – ha concluso il Presidente Melissi - insieme ai numerosi altri progetti che riguardano le diverse discipline sportive del circuito Asi Calabria”.