Grande partecipazione all’evento “Liberiamoci dal rifiuto”

Grande partecipazione all’iniziativa “Liberiamoci dal rifiuto” che si è tenuta a Reggio Calabria a Piazza Italia nella mattinata di domenica 1 marzo. La manifestazione è stata promossa dal Comitato spontaneo no porta a porta, dell’Associazione Circolo Vitambiente di Reggio Calabria, dell’Associazione “Sbarre per sempre” ed ha dato la sua adesione il Comitato Permanente Vallata Gallico.

La manifestazione è stata introdotta ad opera del “Comitato spontaneo no porta a porta”, e del Circolo reggino dell’Associazione “Vitambiente” che hanno illustrato l’esito di un incontro col Sindaco Falcomatà. E‘ intervenuto quindi l’Esponente dell’Associazione “Sbarre per sempre”, cui ha fatto seguito un interessante dibattito che si è sviluppato con i Cittadini presenti, portatori di idee, proposte e critiche inerenti lo stato della raccolta dei rifiuti nella nostra Città.

Nel suo intervento l’Esponente del Comitato Permanente Vallata Gallico non ha potuto fare a meno di rilevare che , fatta salva la libertà di pensiero,, in quell’evento non c’era spazio per tentativi di strumentalizzazione politica. Il Comitato Permanente Vallata Gallico, tornando alle cose serie ed alla realtà concreta, ha poi posto all’attenzione il problema dell’erogazione idrica ed i timori per l’impianto di Sambatello, scusandosi per il “fuori tema” ed ha chiesto l’intervento dell’Associazione “Vitambiente” per affrontare il caso.

Accogliendo la richiesta, “Vitambiente” si è impegnata ad incontrare quanto prima una delegazione del nostro Comitato per mettere a fuoco la problematica in questione. Ha, quindi, reiterato alla Prefettura la richiesta della riattivazione urgente del “tavolo di crisi “ per l’emergenza idrica e riproposto l’esenzione dal pagamento delle bollette dell’acqua e della TARI per le classi meno abbienti.