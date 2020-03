Inaugurata la bretella che collega la frazione di Uria con il centro abitato di Sellia Marina

Nuovo collegamento per la frazione Uria che da oggi è collegata al centro abitato di Sellia Marian. È stata inaugurata la bretella stradale provinciale dal presidente della Provincia Sergio Abramo, affiancato dal vicepresidente Antonio Montuoro, dal consigliere provinciale Nicola Azzarito Cannella e dal primo cittadino di Sellia Marina Francesco Mauro. Alla cerimonia di inaugurazione erano anche presenti il dirigente alla Viabilità della Provincia, Floriano Siniscalco, e numerosi amministratori locali.

L’Amministrazione provinciale di Catanzaro, nell’ambito dei propri programmi di miglioramento, adeguamento e completamento della rete viaria di competenza ha completato il tratto di strada per Uria sulla S.P. Sellia Marina – Zagarise e ha provveduto alla messa in sicurezza della viabilità provinciale comprensoriale. La strada per uria “S.P. Sellia Marina – Zagarise è un’ arteria necessaria per poter evitare il centro storico di Uria, attualmente caratterizzato da strade strette che non consento un deflusso veicolare accettabile.

Il tratto di strada esistente, da cui parte il tronco stradale di completamento in oggetto, è stato progettato da Giancarlo Martinis per un importo complessivo di euro 700.000,00 ed è stato eseguito dall'impresa sotto la direzione dei lavori dallo stesso Martinis. Il progetto originario prevedeva la realizzazione di una rotatoria posta sulla S.P. che collega la S.S. 106 con il Comune di Zagarise e un asse viario per il collegamento alla S.P. centro urbano Uria - centro urbano Sellia Marina.

“L’importanza dei lavori eseguiti l’abbiamo letta negli occhi degli amministratori locali – hanno affermato Abramo e Montuoro -. La viabilità del territorio subirà dei netti benefici rispetto a prima e il nostro lavoro e i nostri obiettivi vanno sempre incontro alle esigenze dei cittadini. Quotidianamente agiamo in modo che il territorio riceva risposte serie da parte nostra. E’ il nostro dovere e noi cerchiamo di svolgerlo al meglio”.