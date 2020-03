Maxi blitz dei carabinieri ad Africo: rinvenuta droga tra condomini e case abbandonate

Una maxi operazione di controllo del territorio – mirata al contrasto del traffico di stupefacenti tra giovani – è stata eseguita lo scorso venerdì ad Africo Nuovo dai Carabinieri della Stazione locale e dai Cacciatori di Calabria che hanno effettuato delle perquisizioni in diverse zone del paese.

Durante il blitz, in un magazzino comune ad alcuni appartamenti, i militari hanno rinvenuto diverse dosi di eroina, cocaina e marijuana.

Nascosta nel lavello di una abitazione abbandonata, inoltre, i militari hanno trovato oltre 900 grammi di marijuana, confezionata in tre buste e già macinata. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti, e sarà trasmessa in laboratorio per le analisi. Sono in corso le indagini per accertare l’identità del responsabile.

L’attenzione ai reati collegati agli stupefacenti rimane massima, soprattutto a tutela della salute di chi ne vorrebbe fare uso, troppo spesso giovani e giovanissimi. A gennaio, tra l’altro, i Carabinieri avevano trovato e sequestrato, a Bianco, una piantagione indoor di oltre 100 piante di canapa indiana, arrestando il responsabile, un 25enne di Africo.