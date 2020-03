Tumori: LiltRoad, cinque fitwalker in cammino per sostenere la prevenzione

Sulle strade della Calabria torna l’impresa tra sport e salute di cinque donne, tutte istruttrici di Fitwalking, per promuovere la prevenzione oncologica. Per terzo anno consecutivo in campo Calabria Lilt road, Fitwalking with cross experience. Cinque donne, percorreranno a piedi, per quattro giorni, al passo della camminata veloce inventata dai gemelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damilano, i 140 chilometri, la provincia di Crotone mappata on&off road.

Un periplo a piedi per tracciare il territorio provinciale, per sentieri e strade, nell’entroterra crotonese per sostenere e diffondere il lavoro di prevenzione che la sezione provinciale della Lega Tumori fa nella provincia. Calabria Lilt Road 3 nasce ancora una volta in seno alla sezione provinciale di Crotone della Lega Tumori, sotto l’egida della Lilt nazionale, e interesserà un percorso che partirà da Mesoraca per giungere, attraverso vie più o meno battute, a crotone. Dal 30 aprile al 3 maggio si compirà, ancora una volta, il grande viaggio per la salute.

In tutto saranno cinque i comuni toccati dal percorso, in quattro giorni di cammino. La traversata a piedi incomincerà dalla città di Mesoraca, per proseguire verso Castelsilano, passerà poi da San Nicola dell’Alto, scenderà verso Torre Melissa e infine giungerà a Crotone, approdando sullo Ionio.

Le protagoniste sono tutte donne. Perché la prevenzione oncologica è percentualmente donna. Le donne sono caregiver, portatrici di buoni e sani corretti stili di vita all'interno delle famiglie e della comunità e anche questa volta sono le prime a prendere atto di una doverosa necessità: coinvolgere nelle campagne di prevenzione e nel lavoro della sezione provinciale della Lega Tumori anche i comuni ai margini del territorio. Queste speciali ambasciatrici, accompagnate da un coach e da un infermiere, percorreranno l’hinterland crotonese con lo scopo di promuovere le iniziative, il lavoro, l’appartenenza e la raccolta di fondi per finanziare gli screening che la Lilt di Crotone porta avanti nel proprio territorio.

Il team di intrepide fitwalker è guidato Giuliana Spagnolo , Crotone, ideatrice del progetto. Consulente comunicazione e marketing, istruttrice di Fitwalking e Fitwalking Cross, Personal Trainer, WALKin Trainer, Tecnico Fidal di l livello e cintura nera assistente istruttore di Krav Maga. Dal 2015 guida il gruppo di cammino per la lega tumori, sezione provinciale di Crotone ; Elena Massoglia, Rivarolo Canavese(To). Laureata in Giurisprudenza, collabora con uno studio legale. Nel 2008 ha percorso il Cammino di Santiago e nel 2010 il Cammino di San Francesco. Nel 2016, unendo sport e cammino, è diventata istruttrice di Fitwalking e nel 2017 ha conseguito il titolo di istruttrice di FitwalkingCross ; Luisella Oberto , Rivarolo Canavese (To). Lavora in una agenzia immobiliare. Appassionata di camminata veloce da molto tempo, istruttrice di fitwalking dal 2015.

Ha contribuito alla creazione di un gruppo molto attivo ed eterogene chiamato Fitwalking Canavese ; Amalia Colombo , Bergamo, insegna Lettere e Latino in un liceo scientifico cittadino; istruttrice di Fitwalking e Fitwalking Cross, WALKin Trainer, appassionata di cucina, cammino e montagna ; Francesca Capelloni, milanese di nascita risiede attualmente a Chiavari. Laureata in Lettere Moderne è guida turistica, istruttrice di Fitwalking, Fitwalking Cross e Fitness per Senior ha costituito Fitwalkingschool Chiavari. Appassionata di corsa in montagna e trekking.

Vista l'importanza della finalità, il progetto conterà su una fitta rete di sostenitori. L’iniziativa si inserisce, a chiusura, della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, promossa dalla Lilt nazionale dal 18 al 26 aprile.